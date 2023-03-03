经济数据如果过热 联准会官员：升息恐大于预期

（法新社华盛顿2日电） 美国联邦准备理事会（Fed）理事华勒（Christopher Waller）今天警告，如果「经济数据持续过热」，联准会可能不得不将利率提升至高于预期水准。他在为美国中型银行联盟（Mid-Size Bank Coalition of America）准备好的谈话中指出，因为2月发布的就业数据意外激增，然而通膨减缓速度低于预期。

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华勒说：「尽管通膨自去年年中以来持续下降，但最近数据显示我们的进展并未如我们想像的多。」

华勒表示，联准会目标是将通膨降至2%，但最近的经济数据指出，这场战斗将比一、两个月前许多人预期的更慢、更长。

其他议题方面，决策官员一直担心薪资成长，因为它会经由劳动力成本助长通膨。

华勒表示，如果新增就业机会下滑至「与去年年底所见下降轨迹一致的水准」，而且通膨明显退却。他表示，他会支持联邦基金利率上调至5.1%到5.4%之间的目标范围。

华勒说，如果经济数据「持续过热」，今年的利率目标范围将不得不进一步提升。

去年12月，联准会官员将今年利率的中位数定在5.1%，此利率水准已高于先前预期。

© 2023 AFP