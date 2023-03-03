美国俄亥俄州化学列车翻覆 环保斗士批当局反应

（法新社华盛顿2日电） 美国着名环保人士柏克维奇（Erin Brockovich）今天抨击美国当局对于俄亥俄州化学列车脱轨事件的处理方式，她说这是对环境「灾难」的「一流掩盖手法」。

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法新社报导，美国总统拜登（Joe Biden）政府对于这起列车翻覆事件的因应处理受到各界批评，尤其是遭到反对派共和党人士的抨击。

美国环境保护署（EPA）今天宣布，将要求营运列车的诺福克南方铁路公司（Norfolk Southern Railway）在事发当地检测是否有戴奥辛等剧毒物质。

事发列车2月3日晚间在俄亥俄州东巴勒斯坦镇（East Palestine）脱轨并引燃大火，数以千计当地居民被迫撤离。

列车载有氯乙烯等危险物质，氯乙烯用于制作塑胶，有致癌风险且高度易燃。

美国当局已经承诺进行全面调查，并要求诺福克南方铁路公司支付清理费用。但相关当局控制释放氯乙烯以避免可能爆炸的做法，加剧了居民对空气、土壤和水源可能受到污染的担忧。

柏克维奇造访东巴勒斯坦期间谈到当地居民，「他们非常害怕，他们收到太多混乱的讯息」，这是她在不到一周内第2次访问当地。她还说：「这是对环境灾难的一流掩盖手法。」

柏克维奇在当地居民参与的公众集会上，听到民众面临的健康问题，她感到相当「震惊」。

集会的筹办人士指出，这场集会目的在于告知当地居民如何向诺福克南方铁路公司采取法律行动。

列车脱轨事件发生以来，部分居民声称出现头痛和皮肤起疹子等症状。

为了解决这些疑虑，美国环境保护署将要求诺福克南方铁路公司检测戴奥辛浓度。尽管环境保护署宣称，他们的分析显示，事故后戴奥辛存在的可能性很低。

柏克维奇曾与被控隐瞒地下水污染的一间美国大型公司进行法律诉讼，好莱坞导演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）把这段经历改编成电影。

2000年上映的「永不妥协」就是以柏克维奇为主角，饰演她的好莱坞影星茱莉亚罗勃兹（Julia Roberts）因此片获得了奥斯卡金像奖最佳女主角奖。

© 2023 AFP