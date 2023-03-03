航海王作者尾田荣一郎创作灵感枯竭 求助ChatGPT

（法新社东京3日电） 无论是考试、写新闻和程式码都难不倒人工智慧（AI）聊天机器人ChatGPT，因此日本超人气漫画「航海王」作者尾田荣一郎求助ChatGPT寻找灵感，或许也就不足为奇了。

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尾田荣一郎上个月似乎发现自己遇到创作瓶颈。

工作人员在「航海王」官方推特帐号发布的影片显示，尾田荣一郎对ChatGPT提问说：「你好，我是作者，我想不出来下周航海王的故事发展，你能帮我想一个吗？一个超级有趣的剧情，拜托了。」 ChatGPT在几秒钟内就创作出主角结识新朋友，并与「影之王」等新敌人战斗的剧情。

ChatGPT描述的新故事情节有神秘部落、新伙伴，并将焦点放在罗宾这个角色身上，让读者对罗宾的智慧及行动产生关注。

但尾田荣一郎直截了当地回说：「抱歉，太无聊了。」要求ChatGPT再想一个更有趣的故事。 ChatGPT创作的第2个故事则描述外星人登上了海贼船，鲁夫与魔女打斗，并重建被邪恶宇宙飞船摧毁的母星。

尾田荣一郎回说：「谢谢。我会照着这个方向画下去。」 这部描述草帽小子鲁夫与他的伙伴想夺得大秘宝、成为海贼王的冒险故事，吸引全球粉丝的关注。去年7月25日开始在「周刊少年Jump」恢复连载。 航海王漫画1997年在日本开始连载，至今单行本共有100多集，全球累计销量破纪录，也创下「由单一作者创作发行量最多的漫画系列」金氏世界纪录。

© 2023 AFP