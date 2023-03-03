诺贝尔和平奖得主恐重判 联合国忧白俄人权恶化

（法新社日内瓦2日综合外电报导）诺贝尔和平奖得主、白俄人权团体领袖毕亚利亚茨基料明天将被判10年以上重刑；联合国专家今天警告，白俄罗斯本已严峻的人权状况正急遽恶化。

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法新社报导，联合国白俄人权情势特别报告员马林（Anais Marin）在日内瓦的联合国人权理事会（Human Rights Council）场边的一场活动说：「我对白俄人权状况的评估是，正在急剧恶化...情况越来越糟。」

马林和联合国人权办公室预定本月向人权理事会提交有关3年前白俄争议性总统大选期间，当局侵害人权罪行的相关报告。

白俄2020年8月大选结果，俄罗斯总统蒲亭的坚定盟友鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）成功连任取得第6个任期后，白俄一度陷入长达数月且规模空前的反政府示威潮。

马林说白俄已有两年多没发生大规模抗议活动，「因为当地的独立声音全被封口」。

她表示，白俄罗斯目前关押至少1400名政治犯，过去3年中有700多个民间社会组织被迫关门。

白俄当局打压行动的一大例证，是白俄人权团体维斯纳（Viasna）创办人毕亚利亚茨基（Ales Bialiatski）料将于明天获判重刑。

2022年诺贝尔和平奖共同得主毕亚利亚茨基，今年稍早与伙伴史蒂芬诺维奇（Valentin Stefanovich）与拉布科维奇（Vladimir Labkovich）一起受审，罪名是涉嫌走私现金进白俄，以资助反对派活动。

维斯纳（Viasna）成员萨松克维奇（Natalia Satsunckevich）今天在日内瓦表示，她预期毕亚利亚茨基会依检方求刑遭判处12年，其他人刑期会略短。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP