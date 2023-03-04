国际知名建筑师维诺利与世长辞 享寿78岁

（法新社纽约3日电） 乌拉圭裔美籍建筑师维诺利（Rafael Vinoly）在世界各地设计的地标性建筑享誉国际，他的家人今天宣布维诺利已与世长辞，享寿78岁。

广告 继续浏览后续

维诺利的儿子罗曼（Roman）在家族企业拉费尔．维诺利建筑事务所（Rafael Vinoly Architects）官网宣布维诺利昨天过世的消息。

罗曼在声明中表示：「他是个有远见的人，所有受到他的杰作感动的人将会怀念他。」

维诺利在世界各地留下600多个建筑作品，包括办公大楼和住宅大厦、饭店、音乐厅、体育馆和机场，当中不乏争议作品。他最着名的作品之一是英国伦敦的「对讲机大楼」（Walkie Talkie），几乎是卡通风格的摩天大楼，顶部比底部较为宽广。

英国曼彻斯特城足球俱乐部也在推特上致哀，维诺利为这支球队设计名为曼城足球学院（City Football Academy）的训练基地。

维诺利有部分作品招致批评。例如位于纽约曼哈顿名为「公园大道432号」（432 Park Avenue）的同址85层摩天楼住宅，其中一些千万富翁房客说大楼不仅会振动，还会发出敲打声和吱吱作响的的声音。

2013年，伦敦芬乔奇街20号（20 Fenchurch Street）的「对讲机大楼」引起人们关注，因为外墙玻璃帷幕如同一面巨大的反光镜，反射阳光照射停在附近路旁一辆捷豹（Jaguar），导致侧翼后视镜和捷豹厂徽在内的一些部件融化了。

© 2023 AFP