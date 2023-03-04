火车对撞事故 希腊人群起上街示威

（法新社雅典3日电） 希腊数以千计民众3日在全国各地示威，替希腊最严重铁路事故的57名死者讨公道，部分示威者谴责这场悲剧犹如「犯罪」。

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希腊2月28日晚间发生两列火车对撞的重大铁路事故，至少造成57人死亡。

事故列车上载着许多结束周末假期归来的学生，罹难者里至少9人是第撒隆尼基（Thessaloniki）的亚里斯多特大学（Aristotle University）学生，另有26人受伤。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）将事故归咎于「人为疏失悲剧」。米佐塔基斯正力拚在今春的大选中连任。

不过，抗议行动今天在首都雅典及希腊几大主要城市遍地开花，示威群众将这起事故归咎于政府管理不善。

第撒隆尼基一名23岁学生苏菲亚说：「发生的不是意外，而是犯罪…我们不能眼睁睁看着这一切发生，还无动于衷。」

这起事故引发各界一片挞伐，认为政府在铁路路网管理方面已然失能。

数以千计示威者聚集在希腊铁路公司（Hellenic Train）位于雅典的总部外，就过去几年已一再呼吁、但铁路公司仍数十年来未改善铁路路网安全。希腊铁路公司2017年接管铁路路网营运。

抗议群众一面用红色颜料在建筑物玻璃帷写上抗议字眼，一面高喊「杀人犯！」

政府管理不善助长这场悲剧，令示威群众对政府更感愤怒，警方在零星场合与一些示威者发生冲突。据推估，约有3000人参加示威活动。

法新社记者看到，在议会旁宪法广场（Syntagma Square）举行的示威活动上，警方向投掷石块和汽油弹的抗议者发射催泪弹和闪光弹。

© 2023 AFP