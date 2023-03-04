美再称病毒由实验室外逸 世卫吁各国分享疫情起源资讯

（法新社日内瓦3日电） 美国有关单位日前再次声称COVID-19疫情源于病毒从中国实验室外逸。世卫今天敦促各国公布手中所知COVID-19起源的资讯。

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美国联邦调查局（FBI）局长瑞伊（Christopher Wray）2月28日告诉福斯新闻（Fox News）电视台，说FBI如今的评估是，COVID-19疫情来源「最有可能是来自武汉的潜在实验室事故」。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说：「若任何国家掌握疫情起源的相关资讯，有必要向世卫和国际科学界分享。」

「这么做并不是为究责，而是为促进我们对这场疫情是如何开始的了解，如此一来，我们才能对未来的流行病和大规模疫情做好防范、备战和因应工作。」

他并告诉媒体：「世卫并未放弃任何查出COVID-19疫情起源的计画。」

2021年，联合国旗下的世卫组织成立「新病原起源科学谘询小组」（Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens, SAGO），要继续调查COVID-19疫情起源。

谭德塞也说，世卫持续敦促中国在分享数据方面保持透明、执行必要调查后分享调查结果，还说他已藉多次机会致函中国领导阶层并与对方交谈。

「在水落石出前，病毒起源的所有假设仍都在讨论范围。」

© 2023 AFP