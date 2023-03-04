美司法部长再访乌克兰 矢言追究俄战犯责任

（法新社华盛顿3日电） 美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）今天突然造访乌克兰，接受乌国司法部长邀请出席一场会议，他在会中承诺，对于「俄罗斯战争罪犯」的行为要向他们「追究责任」。

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贾兰德在乌克兰西部城市利维夫（Lviv）举行的「团结为正义会议」（United for Justice Conference）发言表示：「我们今日齐聚乌克兰要团结一致清楚表达一个讯息：犯下这些罪行的人不会逍遥法外。」

美国司法部释出的发言纪录显示，贾兰德在会议中还说，美国与乌克兰调查战争罪行的人员站在一起，他们在医院、公寓大楼和学校等爆炸现场搜集证据并建档，以及从乱葬岗挖掘遗骸并加以研究，「为了替那些不再能够说话的人说出他们的故事」。

贾兰德指出，自从俄罗斯一年前开始对乌克兰发动全面侵略以来，在当地犯下的暴行是第二次世界大战以来所有冲突中规模最大的。

他还说，美国已经跟乌克兰、立陶宛、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、斯洛伐克和罗马尼亚签署一份协议，这份协议「将强化我们追究俄罗斯战争罪犯责任的努力」。

这是俄乌战争去年2月爆发以来，贾兰德第2度访问乌克兰。基于安全理由，这趟行程未在事前宣布。

美国持续协助乌克兰调查战争罪行，贾兰德本周也称俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）是战争罪犯。

© 2023 AFP