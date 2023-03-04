马来西亚洪灾至少酿4死 4万多人疏散

（法新社马来西亚永平4日电） 马来西亚官员表示，连日「不寻常」暴雨造成大马多州洪水肆虐，至今已酿成至少4人死亡、近4万1000人被迫撤离家园。

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根据马来西亚媒体发布及社群媒体上分享的灾区画面，道路遭洪水淹没，车辆灭顶，住宅泡水，整排店铺关闭。灾情主要出现在大马南部靠近新加坡的柔佛州（Johor）。

不过，由于雨势依旧未见缓和，妨碍了救济行动。

马来西亚警方表示，1日至今至少已有4人死于洪灾，包括一名男子随他的车被洪水冲走，以及一对年长夫妻溺毙。

在6个州共有近4万1000名居民已经疏散到学校和社区中心，大多是在柔佛州。疏散地点提供食物、饮水与衣物。

警方指出，最近一起死亡案例，是一名68岁女性离开位于柔佛州昔加末市（Segamat）的疏散中心后，在淹水的自宅附近溺毙。

而在柔佛州的永平市，法新社记者见到一家人在自宅外及膝的黄浊积水中涉水前行，其中孩子拿轮胎充当浮筒。

马来西亚自然协会（Malaysian Nature Society）主席周国球（Vincent Chow）告诉法新社，这是1969年以来柔佛州所遭遇最严重洪患。「人们迫切需要食物与药品，唯一能提供食物与衣物的方式是空运。」

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