中国2023经济成长率目标 各方共识至少5%

（法新社北京5日电） 中国人大会议今天登场，综合各方情况预估，2023年经济成长率可能落在5.0%左右。

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随着疫情管制于去年底陆续松绑、比较基期较低，加上从中国央行、商务部、银保监会、财政部等多个部会陆续发声，从刺激消费举措到持续维持宽松货币政策等，释放各项讯号显示「拚经济是今年重中之重」。

以目前多个国际机构已发布的数字看来，多半落在5%到5.5%之间，其中法国兴业银行（Societe Generale）对于今年中国经济表现最为乐观，预估中国今年经济成长可达5.8%。

花旗集团（Citi）与摩根士丹利（Morgan Stanley）的预测为5.7%；汇丰集团（HSBC）、摩根大通（JPMorgan）预测为5.6%。

至于高盛集团（Goldman Sach）、美国银行（Bofa）为5.5%；野村证券（Nomura）的预测为5.3%。

值得一提的是国际货币基金（IMF）的预测为5.2%，然而在其发布的报告中也敦促中国采取重大的经济结构改革，确保民营和国有企业有公平的竞争环境，并示警若不改革，估计今后5年中国的经济增长将低于4%。

中国国内的多项经济成长率预测也都是从5%起跳。

中国官方智库中国社科院日前发布的报告中指出，综合各方情况预估，2023年的成长率可能在5.0%左右；中国央行货币政策委员会委员王一鸣日前在公开场合提到，中国经济今年有望实现5%以上的成长，若能加大改革开放力道、政策落实，更有望超出预期。

© 2023 AFP