叙利亚难民处境因土强震雪上加霜 UN促各国加快收容

（法新社日内瓦4日电） 联合国今天敦促各国加快接收土耳其地震灾区的叙利亚难民，联合国表示，这些难民受到震灾影响，再次面临流离失所的创痛。

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联合国是在89名叙利亚难民从土耳其抵达西班牙马德里时，做出这项呼吁。 2月6日发生的7.8强震在土耳其造成4万5000多人死亡，造成邻国叙利亚数以千计人丧命，并导致数十万栋建筑物毁损。

近12年来，土耳其收容约350万逃离内战的叙利亚难民。上个月的地震估计影响900万人，其中超过170万人是难民。

国际移民组织（International Organization for Migration, IOM）和联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）在联合声明中说：「许多逃往土耳其寻求安全和保护的难民，现在再次面临失去亲人和流离失所的创伤，他们失去家园和生计。」

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）说：「为了帮助保护处境最危险的难民，并帮忙减轻本身也受到这场人道灾难影响的当地社区压力，联合国难民署呼吁各国加快重新安置进程和撤离。」

他说，由于许多受灾难影响的难民「迫切需要援助，我们敦促更多国家加强和加快进程，以便迅速离开土耳其」。

「这是团结和责任分担的具体体现，最终将确保为因地震而变得更加脆弱的难民，提供即时、改变生活的解决方案。」

© 2023 AFP