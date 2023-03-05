呛灭巴勒斯坦城镇 以国财长遭抨坦承失言

（法新社耶路撒冷4日电） 在两名以色列屯垦者遇害后，以色列财政部长说出要将案发地，即巴勒斯坦城镇「消灭」的一席话，在遭到抨击后，他在今天坦承失言。

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两名以色列年轻人2月26日在约旦河西岸北部城镇哈瓦拉（Hawara）遇害，且是在车中遭人开枪击毙，掀起以色列屯垦者在这个巴勒斯坦城镇发动多场攻击行动。

极右翼「宗教锡安主义党」（Religious Zionism）党魁、以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）阁员之一的史莫崔克（Bezalel Smotrich）接着于本月1日说：「依我之见，哈瓦拉镇该被消灭。」

他今天告诉当地电视台说：「这样的措辞可能是错误的。」

他今天并在社群网站推特（Twitter）发文说：「当我说哈瓦拉镇该被消灭时，我并不是要伤害无辜的人。」

史莫崔克的言论遭到国际社会谴责。联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）痛批，这样的言论是「煽动暴力和具有敌意的」，是一项「令人难以理解的陈述」。

最坚定支持以色列的美国，甚至更直率地批评史莫崔克的言论。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者说，这番话「不负责任、令人反感、使人厌恶」。

今天，包括法国、德国、日本以及英国等的19国代表抵达哈瓦拉进行访问。

联合声明表示，他们「以最强烈的措辞，谴责屯垦者所犯下的各项令人发指且残酷无情行为」。

哈瓦拉致命枪击案发生前不久，以色列部队在约旦河西岸发动近20年来最致命的突袭行动，造成北部城市那不鲁斯（Nablus）11名巴勒斯坦人丧生。

© 2023 AFP