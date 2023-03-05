哈利王子接受访谈 专家认受到很多创伤和痛苦

（法新社伦敦4日电） 英国哈利王子（Prince Harry）今天接受创伤专家麦特访谈，麦特总结哈利的生活，包括12岁丧母，后来在英国部队中赴阿富汗服役，他说，哈利受到「很多创伤和痛苦」。

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根据现场直播，38岁的哈利与加拿大医生麦特（Gabor Mate）进行广泛讨论。麦特曾经出版几本有关于创伤、药瘾和疾病的书，在这次访谈中，他公开诊断哈利患有注意力缺失症（ADD）。

麦特总结哈利的生活，包括12岁丧母，后来在英国部队中赴阿富汗服役，他说，哈利受到「很多创伤和痛苦」。

哈利和妻子梅根（Meghan Mark）因与王室不和，于2020年退出英国王室生活，目前居住美国加州。哈利并公开他对3岁爱子亚契（Archie ）和1岁爱女莉莉贝（Lilibet）的养育方式。

他说：「我感到自己责任重大，不能将我小时候或长大后的任何创伤或负面经历带给小孩子。」

哈利又说，他与梅根一起努力，「要从我们自己的过去汲取教训，别再重蹈那些错误，也许，渐能打破那种循环」。

在他的回忆录中，哈利坦承他早些年经常吸食大麻，十几岁时有几次吸食古柯硷，他说他「几乎愿意尝试任何事以改变既定规则」。

他向麦特强调，古柯硷「对我没有任何作用」，但大麻「就不同了」。

© 2023 AFP