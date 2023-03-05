爱沙尼亚大选登场 反援乌民族主义势力或壮大

（法新社爱沙尼亚首都塔林5日电） 爱沙尼亚人今天前往投票所投票选举新国会，选举结果可能让一直反对向乌克兰运送更多武器的极右翼民族主义者势力更加壮大。

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根据民调结果，总理卡拉斯（Kaja Kallas）的中间偏右「改革党」（Reform Party）将赢得选举，但可能得筹组联盟才能继续执政。

根据 Kantar Emor2月调查，改革党预计赢得28.7%选票，极右翼「爱沙尼亚保守人民党」（EKRE）则以18.2%的得票率排第2。

这份2月份的民调还显示，中央党（Centre Party）支持率为13.4%，爱沙尼亚200党（Estonia 200）支持率13.4%，社会民主党（Social Democrats）支持率为 10.1%，祖国党（Isamaa）则为8.5%。

与俄罗斯接壤的爱沙尼亚人口130万，拥有一个101席的一院制国会。

作为欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO）成员国的这个波罗的海国家，过去一年带头呼吁提供更多军事援助，来协助乌克兰击退俄罗斯的入侵。

目前爱沙尼亚对乌克兰的军援超过国内生产毛额（GDP）的1%。

卡拉斯接受法新社访问时说：「我们支持一个开放、友好、具有西方思想的、欧洲的、聪明的国家。」

但爱沙尼亚保守人民党党魁赫默（Martin Helme）表示，爱沙尼亚不该进一步加剧与莫斯科的紧张关系。

爱沙尼亚保守人民党打着反对增加对基辅军援的政见选举，呼吁不再接收乌克兰难民、减少移民比率，藉此保护爱沙尼亚劳工。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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