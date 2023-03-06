乌军称击落13架俄国无人机 基辅空袭警报响不停

（法新社基辅6日电） 乌克兰空军今天表示，整晚一共击落13架从俄罗斯南部起飞、携带爆裂物的无人机，此前乌国首都基辅（Kyiv）空袭警报连响了数个钟头。

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乌克兰空军在通讯软体Telegram表示，俄军从布扬斯克州（Bryansk）出动15架伊朗制的见证者（Shahed）无人机，其中13架被乌军击落。布扬斯克州位于基辅东北方。

俄军自去年10月起发射飞弹并出动无人机，攻击乌克兰重要基础设施，促使基辅政府在西方协助下加强自身防空系统。

基辅今晨空袭警报连响数个钟头；当局表示，某个「空中目标」触发了防空系统。

基辅市军政负责人波普科（Sergiy Popko）说，这批无人机原本朝基辅方向前进，但乌克兰防空部队击落它们，这批无人机并未造成人员受伤或击中基础设施。

乌克兰获取英美等西方盟邦的新飞弹防御系统后，更能抵挡俄军空中攻势。不过2月底一场俄国无人机攻击，仍导致乌克兰西部赫梅利尼茨基市（Khmelnytskyi）2死3伤。

美国去年12月同意运送高性能的爱国者（Patriot）防空飞弹给乌克兰后，上月宣布加码提供基辅20亿美元（约新台币613亿元）的安全援助。

法新社记者最近目击，基辅郊外的守城乌军仍使用二战以前的机枪来对付无人机。

© 2023 AFP