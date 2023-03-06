孟加拉洛兴雅难民营燃起大火 逾万人无家可归

（法新社孟加拉库图巴朗5日电） 孟加拉官员说，孟加拉东南部一处洛兴雅（Rohingya）难民营今天遭遇祝融，浓浓黑烟直窜天际，大火烧毁2000个避难所，导致大约1万2000人无家可归。

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孟加拉难民救济和遣返委员拉曼（Mohammad Mizanur Rahman）告诉法新社，全球最大难民聚落之一的库图巴朗（Kutupalong）难民营11号营区今天下午2时45分燃起熊熊大火，迅速吞噬了竹子和防水油布搭建的简易房舍。

他说：「大约2000个避难所被烧毁，导致约1万2000名被迫流离失所的缅甸公民无家可归。」

他补充说，至少有35座清真寺和21座难民学习中心也被烧毁，不过没有传出有任何人员伤亡。

30岁的洛兴雅人裘哈（Mamun Johar）说：「我的住处被火舌吞噬。（我的商店）也付之一炬。这场大火夺走了我的一切。」

火势在3个小时内受到控制。

目前尚不清楚起火原因；当局已下令展开调查。

有将近100万洛兴雅难民生活在条件恶劣的难民营，这些营区经常发生火灾。

孟加拉国防部上个月发布报告说，在2021年1月至2022年12月期间，洛兴雅难民营共发生222起火灾，其中包括60起纵火案。

2021年3月，洛兴雅难民营发生历来最严重火灾，至少有15人葬身火窟，约5万人流离失所。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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