拜登发表纪念「血腥星期日」演说 强调必须面对历史好坏两面

（法新社塞麻5日电） 美国总统拜登今天在纪念「血腥星期日」的演说中强调了解历史的重要性，包括好的一面与坏的一面。

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拜登今天在阿拉巴马州塞麻的爱德蒙佩特斯桥发表纪念「血腥星期日」演说，强调「历史很重要」。他表示「血腥星期日」仅催化了对黑人权利的支持，并在几个月后促成投票权法通过。投票权法是一项禁止投票中出现种族歧视的联邦法律。

拜登说，游行者「迫使国家面对残酷事实」，他指责现在的共和党反对派，试图「掩盖历史真相」。

关于美国学校应如何教授美国史的争论愈演愈烈，拜登说：「无论有些人多么努力，我们都不能只选择学习我们想知道的，而不学习我们应知道的。」

他也说：「我们应学习一切。好的，坏的，了解为什么我们是一个国家，每个人都应知道塞麻事件的真相。」

自2020年以来，美国几个保守州通过法律，禁止教授研究美国社会体制性种族主义的批判性种族理论。

佛罗里达州共和党籍州长迪尚特（Ron de Santis）最近为禁止在高中开设非裔美国人研究课程辩护，他认为这些课程是以「教条」方式推动「社会正义」议题，像是「酷儿理论」。

各界看好迪尚特将代表共和党参加2024美国总统大选。

拜登在演讲中表示，美国必须在捍卫投票自由方面保持警惕。他指出，投票权法已遭保守派主导的最高法院彻底毁坏，同时保守派领导州通过的数十项改革法案，也威胁了投票权法。批评者认为，这些改变让黑人与其他少数族裔更难投票。

现年80岁的拜登，政治生涯高度依赖非裔选民支持，他曾敦促国会通过重大选举改革方案，不过遭到共和党阻挠。

© 2023 AFP