日本在野党立宪民主党提同婚法案

（法新社东京6日电） 日本主要反对党立宪民主党今天向国会提交批准同性婚姻的法案，希望在日本于5月主办七大工业国集团（G7）峰会前向政府施压。

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日本是G7中唯一不承认同婚的国家，首相岸田文雄近几周因为LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）保护议题受到更多公众审视。他上周曾受到批评，因为他表示，不承认同性结合「并非国家的不公平歧视」。

岸田文雄上月也受到抨击，因为他的时任秘书官荒井胜喜据报导道出歧视性言论，包括受访时提到他对同婚「看了就讨厌，如果（同性伴侣）住在隔壁的话也讨厌」。

事后，荒井胜喜立即遭到开除，岸田文雄称他的言论「荒谬至极」且「不适当」，并称日本政府以推动一个可永续发展且相互认可多元性的「具包容性社会」作为目标。

立宪民主党代表代行西村智奈美指出：「我认为，如果法律承认异性伴侣的婚姻，却不承认同性伴侣，就是一种歧视。」

日本1947年开始施行的宪法规定「婚姻仅以两性的自愿结合为基础而成立」，但近年民调显示，大多数日本人赞成承认同婚。

这次法案意在修改日本民法，但实际上恐怕只是象徵性措施，因为执政联盟占绝大多数席次，甚至难以就禁止歧视性少数群体的措施达成共识。

立宪民主党2019年时曾与其他反对党提出类似法案，但未在议会中受到讨论。

© 2023 AFP