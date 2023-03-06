爱沙尼亚大选结果呼出欲出 执政党遥遥领先

（法新社塔林5日电） 爱沙尼亚大选将近完成的计票结果显示，现任总理卡拉斯（Kaja Kallas）的中间偏右改革党（Reform Party）遥遥领先，击败极右翼爱沙尼亚保守人民党（EKRE）。

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保守人民党的竞选诉求是，反对武器进一步运送乌克兰。

根据目前为止的计票结果，改革党囊括31.6%的选票，人民保守党取得16%的选票。爱沙尼亚国会席次有101席，为了继续掌握执政大权，改革党必须再次和一个或多个政党共组执政联盟。

中央党（Centre Party）目前得票率为14.7%，爱沙尼亚200党（Estonia 200）得票率13.5%、社会民主党（Social Democrats）得票率9.4%，祖国党（Isamaa）得票率则为8.3%。

卡拉斯谈到结果时说：「这比我们预期的要好得多…我们已经排除了与保守人民党结盟的可能性，而且我会坚守我的诺言。」

保守人民党领导人赫尔姆（Martin Helme）在选举之夜暗示说改革党「偷走」选举。

改革党为中间偏右的自由党派，吸引企业主和年轻专业人士。

改革党承诺提高军费开支，至少占国内生产毛额（GDP）的3%，并要减轻企业的税赋，也盼通过一项准许同性伴侣关系的民事法律。

在保守人民党方面，则反对向基辅提供额外军事援助，呼吁停止收容乌克兰难民，并要降低移民比率，以保护爱沙尼亚当地劳工。

爱沙尼亚选举委员会仍需确认最后结果，一旦核实，改革党将赢得国会37个席位，比4年前多了3席。

爱沙尼亚有130万人口，与俄罗斯接壤，是欧盟和北大西洋公约组织（NATO）成员国，在过去一年带头呼吁提供更多军事援助，以伸援乌克兰抵御俄罗斯的入侵。

爱沙尼亚对乌克兰的军事援助占GDP比重1%以上，相对于其经济规模而言，这是所有国家中贡献最大的。爱沙尼亚许多选民都关心正在进行的俄乌战争。（译者：纪锦玲）

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