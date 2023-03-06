联合国最不发达国家峰会 穷国吁富国助脱贫与抗暖化

（法新社杜哈5日电） 来自世界上最贫穷国家的领导人今天出席联合国峰会时，对富裕国家对待贫穷国家的方式表达失望和痛苦。

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许多人明确呼吁已开发国家兑现承诺提供数以十亿计美元援助，帮助他们摆脱贫困和应对气候变迁。

中非共和国总统在杜哈举行的最不发达国家（Least Developed Countries）会议上说，他资源丰富但贫穷的国家正在被西方列强「掠夺」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天抨击国际性银行对穷国强加「掠夺性」利率，今天他继续针对这点批评。

他说，「没有更多藉口」不提供援助。

但在这场10年一次峰会的总辩论首日，除了东道主卡达表示将对联合国计画提供6000万美元外，并没有宣布任何关于急需现金的重要声明。

世界主要经济体的领袖缺席关于贫穷国家动荡的5天辩论。

古特瑞斯昨天在与最不发达国家领袖开会时，呼吁调动 5000亿美元用于社会和经济转型。

领袖们还利用第1天的公开辩论再次要求工业化国家政府每年交出1000亿美元，支持他们应对全球暖化。非洲和亚太地区的总统和总理呼吁采取金融行动。

尚比亚总统希奇莱马（Hakainde Hichilema）表示，提供资金是「信誉问题」。

尼泊尔副总理希瑞斯塔（Narayan Kaji Shrestha）表示：「最不发达国家承受不起又一个失去的十年。」

尼泊尔也将在2026年前离开最不发达国家俱乐部，加入中等收入国家。

© 2023 AFP