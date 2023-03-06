联合国迈出重大一步 提新方法监测全球温室气体

（法新社日内瓦6日电） 联合国今天宣布，旗下世界气象组织在填补遏制气候变迁的关键缺口上已迈出重大一步，即将温室气体标准化并即时追踪。

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联合国世界气象组织（World Meteorological Organization, WMO）提出一个新的全球温室气体监测基础设施，为测量全球温室气体提供更好的方法，并为政策选择提供资讯。

世界气象组织的新平台将整合太空和地表的观测系统，并寻求厘清温室气体排放最终去向的不确定性

它应该会为地球大气层如何变化带来更快、更清晰的数据。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）说：「我们从测量中知道，大气中的温室气体浓度处于历史新高。」

3大温室气体分别是二氧化碳、甲烷和一氧化二氮，而气候暖化约66%由二氧化碳造成。

塔拉斯说：「从2020年到2021年，二氧化碳的增加高于过去十年的平均成长率，甲烷的年成长幅度则是测量开始以来最大。」

在2015年关于气候变迁的巴黎气候协定（2015 Paris Agreement）中，签署国同意将全球暖化升温幅度控制在较1850年至1900年水准高出摄氏2度范围内，如果可能，希望将升温幅度控制在摄氏1.5度内。

世界气象组织说，根据巴黎协定采取的减缓气候变迁行动，需要有更强有力的科学基础。

世界气象组织在1月底举行一次研讨会，汇集来自各个领域的专家，开始拼凑温室气体全貌。

世界气象组织今天说，在上周的一次会议中，世界气象组织的执行委员会批准专家提出的计画。

世界气象组织最高决策机构世界气象大会5月会决定是否进一步批准。

世界气象组织基础设施部副主任理绍加德（Lars Peter Riishojgaard）说，将世界气象组织在天气预测和气候分析方面的专业知识结合起来的决定，「将被视为历史性的一步」。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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