乌克兰飞行员在美受训 华府仍排除F-16援基辅

（法新社华盛顿6日电） 美国国防部今天表示，两名乌克兰飞行员正在美国改进飞行技能。与此同时，尽管基辅施加压力，华府仍持续排除对乌克兰提供F-16战机。

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美国军事官员证实，乌克兰飞行员正在亚利桑那州土桑（Tucson）参加「熟悉活动」（familiarization event）。

这名五角大厦官员说：「这次活动让我们能够在更大程度上帮助乌克兰飞行员成为更高效率飞行员，并且更适当地建议他们如何精进自己的能力。」

「在这次活动期间，两名飞行员将不会驾驶任何飞行器，但他们将在访问期间操作模拟器。」

美国有线电视新闻网（CNN）昨天引述未具名的3位消息人士报导，将就这两名飞行员接受可能的F-16训练进行评估。

但五角大厦官员说：「有关于对乌克兰提供F-16战机一事，没有任何更新消息提供。」

美国承诺坚定不移地支持基辅，提供价值数十亿美元的军事援助，包括帮助乌军对抗俄军的武器弹药。

尽管乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）自从一年前俄罗斯全面入侵以来，就一直游说美国提供F-16战机，但美方对此始终有所保留。

美国总统拜登2月接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时曾说，乌克兰「现在不需要F-16」。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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