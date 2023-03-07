企图开启紧急出口并攻击空服员 美33岁男子下机后被捕

（法新社纽约6日电） 美国检察官今天表示，搭乘联合航空（United Airlines）航班的一名美国乘客因被控试图开启紧急出口并以金属汤匙刺伤一名空服员而遭逮捕。

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麻萨诸塞州联邦检察官办公室表示，这架从洛杉矶起飞的班机5日降落波士顿洛根国际机场（Boston Logan International Airport）后，33岁乘客托瑞斯（Francisco Severo Torres）随即被捕。

麻州联邦检察官办公室在声明中说，来自麻萨诸塞州兰民斯特（Leominster）的托瑞斯遭控试图以危险武器干扰航班机组人员与空服员。

检方表示，这架飞机的机组人员在降落波士顿前约45分钟发现，有一个紧急逃生出口舱门被调到一般模式（disarmed）。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，美国司法部表示，在班机从洛杉矶飞往波士顿途中，机组人员看到机上一个舱门处于一般状态的警告讯息，空服员巡视后发现舱门的上锁手柄被推到非完全上锁状态，紧急逃生滑梯的手柄则处于解除待命状态。

检方表示，当时空服人员与被发现靠近逃生出口的托瑞斯对峙，并告知机长「他们认为托瑞斯对飞机构成威胁」。

麻州联邦检察官办公室说，托瑞斯被控在不久后以断裂的金属汤匙攻击一名空服员，拿汤匙「刺向这名空服员颈部区域3次」。

检察官办公室表示：「机上乘客之后与托瑞斯扭打，在机组人员协助之下，他最后遭到制服。」

根据刑事告诉状，托瑞斯告诉调查人员，他在飞机洗手间将一根汤匙折成两半当作武器使用，他也告诉执法机关，他试图开启逃生出口，有想跳出飞机的念头。

联合航空发声明表示，这起事件「未传出有人严重受伤。我们对我们班机上任何型态的暴力行为采取零容忍态度。这名乘客在等待调查期间将禁止搭乘联航班机」。

如果遭到定罪，托瑞斯可能面临最高无期徒刑。（译者：张晓雯/核稿：刘文瑜）

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