伊拉克战争将届20周年 美防长访伊重申伙伴关系

（法新社巴格达7日电） 美国国防部长奥斯汀今天突访伊拉克。不到2周后将是美国带头进军伊拉克推翻前领导人海珊（Saddam Hussein）20周年。美方透露，此行目的是展现华府致力在当地维持军事展现。

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奥斯汀（Lloyd Austin）抵达伊拉克首都巴格达后在推特（Twitter）发文表示：「随着我们朝向一个更安全、更稳定与更加主权独立的伊拉克迈进，我来到这里，是为了重申美国与伊拉克的战略伙伴关系。」

美国带领的联军2003年进入伊拉克后，造成数以万计伊拉克百姓遭到杀害，当地局势也陷入不稳定，最终促使伊斯兰国（IS）好战分子在2011年美国撤军后崛起。

美军目前派驻2500兵力在伊拉克，另在邻国叙利亚有900名驻军，目的是为了协助指导与帮助当地部队对抗伊斯兰国战士。伊斯兰国已在2014年夺下伊叙两国大片领土。

一位要求匿名的美国国防部高阶官员告诉媒体记者，奥斯汀将向伊拉克表达，美方承诺会维持在当地的军力展现，「但不只关于兵员武器。总体来说，美国对于与伊拉克政府发展战略伙伴关系感兴趣」。

尽管伊斯兰国武力已大不如前，但仍常有小支兵力在伊拉克北部与叙利亚东北部部分地区独立作战。

奥斯汀这趟访问，也为了展现对伊拉克总理苏达尼（Mohammed al-Sudani）反抗伊朗在伊拉克发挥影响力的支持。

伊朗在伊拉克扶植的民兵，会偶尔用火箭攻击美军与美国驻巴格达大使馆。美国与伊朗在2020年几乎要爆发全面冲突，因为当时美方用无人机击毙伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）最高司令苏雷曼尼（Qassem Soleimani）。

一名匿名美国国防部官员：「我想伊拉克领导阶层与我们有共同的关注重点，也就是不要让伊拉克成为美国与伊朗冲突的地点。」

© 2023 AFP