伊朗学校疑遭毒气攻击 当局首度逮人

（法新社德黑兰7日电） 伊朗过去几个月频频发生女学生神秘中毒事件，内政部副部长米拉赫马迪今天宣布，当局首度出动逮人。根据国会真相调查委员会成员，共有25省大约230所学校曾受影响。

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米拉赫马迪（Majid Mirahmadi）告诉国营电视台：「根据情资机构的情报研究措施，已有一些人在5个省份落网，相关单位正进行全面调查。」

自去年11月底开始，多间学校陆续发生中毒事件，学生回报校园飘出「不舒服的」臭味后，出现呼吸急促、恶心、晕眩等症状，一些学生被送医治疗。

国会真相调查委员会成员阿沙法里（Mohammad-Hassan Asafari）昨天告诉伊朗学生通讯社（ISNA）：「（31省当中的）25省内有大约230所学校曾受影响，超过5000名男女学生中毒。」

「目前正进行多项检验，以查明中毒的类型和原因。迄今还没取得关于涉案毒物类型的明确资讯。」

这波神秘中毒事件引发民众愤怒，并要求当局有所作为。

事件也引来国际关切。西方国家呼吁展开独立调查，特别是因为传出首批中毒事件前不久，伊朗全国刚好开始抗议22岁伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死。艾米尼被控违反伊朗严格的女性服仪规定，在被捕后死亡。

© 2023 AFP