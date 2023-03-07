俄军疑残杀乌战俘 乌克兰吁国际刑事法院调查

（法新社基辅6日电） 一段疑似俄罗斯军人残忍杀害一名乌克兰战俘的影片在网上流传，乌国外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）今天呼吁国际刑事法院展开调查。

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库列巴在社群媒体上写道：「一段骇人的影片显示，一名手无寸铁的乌克兰战俘，仅因为说了一句『荣耀归于乌克兰』就遭俄军处决，是这场战争在进行种族灭绝另一个证据。」

库列巴表示，国际刑事法院（International Criminal Court）首席检察官卡林汗（Karim Khan）「有必要立即让国际刑事法院对这项令人发指的战争罪行展开调查」。

他补充说：「加害者必须面对司法。」

库列巴指的是一段似乎是随手拍下的影片，画面中一名战斗人员身穿迷彩服站在浅沟中抽着菸，在说完「荣耀归于乌克兰」后遭自动武器击毙。

法新社无法独立证实这段影片拍摄的时间和地点，也无法证实影片内容是否如若干乌克兰官员和网友所言，是一名乌克兰战俘遭到枪杀。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）晚间发表谈话表示：「今天一段影片显示，占领者残忍地杀害一名勇敢的军人，这名军人当着他们的面说出『荣耀归于乌克兰』。」

在俄罗斯全面入侵乌克兰的一年里，莫斯科和基辅当局已多次互控对方杀害战俘。

© 2023 AFP