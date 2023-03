俄等6国官员被控对女性施暴 遭欧盟制裁

(法新社布鲁塞尔7日电) 欧洲联盟今天在3月8日国际妇女节前夕,对俄罗斯和阿富汗在内等6个国家官员实施制裁,因为他们对女性暴力相向和侵犯妇女人权。

根据法新社看到的一份文件,共9人和3个官方实体被欧盟列入制裁名单,制裁项目包括签证禁令以及冻结在欧盟持有的任何资产。

两名莫斯科的警官遭制裁,分别是副总警监费多里诺夫(Alexander Fedorinov)和他的下属利亚波夫(Ivan Ryabov),两人被控下令逮捕反战女性抗议者,并对她们施以酷刑。

俄罗斯被列入制裁名单的还有特种部队指挥官库兹涅佐夫少将(Nikolai Kuznetsov)和坦克指挥官伊巴图利上校(Ramil Ibatullin),他们的部队被控在乌克兰犯下强奸罪和性暴力。

阿富汗的塔利班政府高等教育部长纳丁(Neda Mohammad Nadeem)与劝善惩恶部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice )部长哈纳菲(Muhammad Khalid Hanafi)也在制裁名单之列。

纳丁被控剥夺女性受教权,哈纳菲则遭控「限制她们的言论和表达自由,并对那些不遵守塔利班法令的人施以严厉的惩罚和暴力」。

至于其他4国分别是南苏丹、缅甸、伊朗和叙利亚。其中缅甸遭制裁的官员是内政部副部长乌伊(Toe Ui),乌伊之前负责缅甸军事安全事务办公室(OCMSA),此办公室因「施以系统和广泛性暴力与基于性别的暴力」,另外被列入制裁名单中。

