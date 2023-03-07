全球经济复苏 美国吁全球原油增产

（法新社休士顿6日电） 美国国务院主管经济成长、能源与环境的次卿费南德兹（Jose Fernandez）今天表示，美国希望看到石油产量增加，包括石油输出国家组织（OPEC）国家在内。

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费南德兹在德州休士顿CERAWeek能源大会场边表示：「随着世界经济复苏，我们将看到更多消费，因此我们希望供应满足需求。」

费南德兹说，希望看到全球更多的原油供应，包括来自石油输出国家组织和结盟油国（OPEC+）。OPEC+是由13个OPEC成员国和11个非成员国组成。

OPEC+去年10月初决定每天减产200万桶，此后都未上调产量。

美国基准原油期货合约西德州中级原油（WTI）现在的价格比一年前俄罗斯入侵乌克兰初期的价格减少约1/3，但仍比2019年同期高40%以上，也比2018年同期高近30%。

2021年9月初至2023年1月初期间，美国拜登政府从战略石油储备中提取近2.5亿桶石油，在国内市场出售，以缓解天然气价格飙涨的问题。

去年拜登经常敦促OPEC+增加产量，但该组织已6个月没有提高配额。

根据路透社估计，今年2月，OPEC的原油产量比2019年2月每天减少近200万桶。

OPEC预测，与去年相比，2023年的每日需求量将增加232万桶。

© 2023 AFP