北韩指控美国「蓄意」利用韩美联合军演 升高紧张关系

（法新社首尔7日电） 官方的北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩外交部指控美国「蓄意」利用与南韩进行的联合军事演习，升高朝鲜半岛的紧张关系。

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南韩与美国3日宣布将于3月13日至23日举行长达十几天的大规模联合军演。南韩国防部今天也在网路上发布一段影片，显示韩美两国战机在朝鲜半岛外海进行共同训练。

北韩外交部在日期标注为6日的声明中表示：「尽管我方一再警告，美国仍蓄意继续升高紧张局势。」

声明还说，「南韩与美国最近的联合空中军演清楚表明，美国对朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）使用核武的计画，正以实战形式推进」。

美国与南韩表示，即将进行的这场演习属于防御性质，但北韩将其视为入侵演练。

官媒北韩中央通信社引述北韩外交部声明报导：「我们对美国和南韩不负责任且令人忧心的武力炫耀深感遗憾，这不断把朝鲜半岛局势推向不可预测的状态。」

声明补充表示，北韩要求「立即停止破坏朝鲜半岛和平稳定的军事敌对行为」。

北韩亦表示，如果美国与南韩持续进行危险的军事挑衅，无法保证双方庞大军力是否会在对抗激烈的朝鲜半岛上发生实际冲突。

北韩官媒5日报导说，北韩已呼吁联合国敦促南韩与美国停止联合军演。

© 2023 AFP