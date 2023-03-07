印尼土石流救援困难 死亡人数恐攀升

（法新社雅加达7日电） 印尼救灾官员表示，搜救人员今天正在一个边陲岛屿搜救因土石流失踪的数十人。昨天此处遭到豪雨和土石流侵袭，恐造成15人丧生，搜救人员已找到10具遗体。

广告 继续浏览后续

恶劣天气和通信中断让救援行动变得复杂。受灾的塞拉桑岛（Serasan）位于婆罗洲（Borneo）和马来半岛之间的纳土纳群岛（Natuna）。

纳土纳资讯传播机构提供的影像显示，当地有些房屋化为废墟，还可以见到树木倒落和一些屋顶受损。

印尼国家灾害应变总署发言人穆哈里（Abdul Muhari）告诉当地「城市电视台」（Metro TV），搜救人员在现场已经找到10具尸体，然而村民估计有15人死亡。

穆哈里说：「已确认6位遇难者身分，剩下4位还在查证中。」他还说，仍有42人失踪，目前已经找到8位先前列为失踪者，然而其中4人仍在危急状态。

穆哈里表示，搜救人员正在集中力量搜索一处悬崖附近的道路。他还说：「沿着这条路大约有30间房屋被掩埋，这里是我们搜救的重点。」

穆哈里补充说，灾害应变总署正在运送食物和帐篷，同时调度卫星通讯设备和两架直升机，希望建立通讯管道以加快救援速度。

印尼雨季容易出现土石流，部分地区因为砍伐森林而情况加剧；长期暴雨则导致洪水频发。2020年首都雅加达和附近城市发生洪水，造成至少67人死亡。

专家表示气候变迁可能会使印尼的气象灾害更加严重。

© 2023 AFP