巴西前总统波索纳洛 未申报珠宝关税面临调查

（法新社巴西利亚6日电） 巴西前总统波索纳洛传出试图非法进口一批由沙乌地阿拉伯政府赠送，价值320万美元（约合新台币9800万元）珠宝。消息一出，巴西司法部今天要求联邦警察展开调查。

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巴西的圣保罗州报（Estado de Sao Paulo）3日指出，波索纳洛（Jair Bolsonaro）主政时，前矿业暨能源部长本艾布奎克（Bento Albuquerque）的一名助手，在2021年10月的一趟官方行程中，携回一套珠宝但并未支付关税而遭海关官员扣下，自此这位极右翼的前总统面临着越来越多问题。

圣保罗州报的报导指出，波索纳洛政府的官员至少8次干预此事，试图说服海关官员放行这批给予总统夫人的珠宝，包括一条项炼、一枚戒指、一支手表与一对耳环。这些均是瑞士奢侈品牌萧邦（Chopard）的品项。

波索纳洛否认有任何不当行为。他4日向美国有线电视新闻网巴西频道（CNN Brasil）表示，「他们利用一份我既没有开口要求，也没收取到的礼物来指控我。我没有任何不法行为。」

波索纳洛在左派的鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）1月1日上任总统之前2天飞抵美国，远走他乡至今。

巴西司法部长要求联邦警察着手调查第一批珠宝的同时，税务官员也在调查第二套的珠宝。巴西税务机关表示，艾布奎克代表团一行人返国时，携带了第二套同样由沙国政府馈赠，但先前并无所悉的珠宝。

艾布奎克在接受圣保罗州报的访问时提到了这第二套的珠宝，分别为一支手表与一支笔，也是萧邦品项。

税务机关发布声明表示，「因为未如实申报并支付关税，此事可能违反海关法。」税务机关并表示，将采取一切必要措施执法。

巴西媒体报导指出，第二套珠宝已于2022年12月29日移交给总统府由官方收藏。

根据巴西法律，旅客携带价值超过1000美元（约新台币3万590元）的物品入境时必须申报。而第一家庭则必须为珠宝支付进口税（相当于其价值的一半），或是将它们视为赠予国家的官方礼物，交由总统府收藏。

© 2023 AFP