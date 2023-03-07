斯洛伐克总理退出平民党 备战9月大选

（法新社布拉第斯拉瓦7日电） 斯洛伐克代理总理赫格（Eduard Heger）宣布，他昨晚已退出所属的平民党（OLANO）。距离预定9月登场的提前大选，还剩下数个月。

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法新社报导，赫格在脸书发文宣布，「我在平民党的故事今天画下句点」。他还说，自己在党内的角色和使命皆已完成。

他说：「我对政治有自己的看法。我知道，如果我想实现它，就必须走出自己的路。」

赫格并未说明自己是否打算加入另个政党，或自行组建新党。不过，当地媒体认为，他可以与代理政府其他成员联手竞选。代理政府在去年12月的不信任投票中落败，在下次大选之前仍将负责治理国家。

斯洛伐克国防部长纳德（Jaroslav Nad）1月曾说：「我们正与赫格一起寻找解决方案，以让选民有选择的空间。」

2020年，中间偏右政府联盟凭藉其反贪腐计画，在这个拥有540万人口的国家赢得大选。

此后，执政的四党联盟内部发生争执，赫格于2021年4月取代平民党领导人马托维奇（Igor Matovic）出任总理。

继去年12月的不信任动议和随之而来的政治危机，总理的支持度明显下降。上月只有19%选民表示他们信任赫格，而一年前这个比例还有28%。

身为北大西洋公约组织（NATO）与欧洲联盟（EU）成员国的斯洛伐克订于9月30日提前举行大选。

© 2023 AFP