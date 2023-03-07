法国工会反对退休金改革 罢工响应恐瘫痪全国

（法新社巴黎7日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）力倡退休金制度改革，引发广大争议。各大工会准备今天与马克宏摊牌，同时规划发起新一波罢工和抗议活动。

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反对改革的数个工会矢言瘫痪国家。政府拟议中的改革措施包括把退休年龄从62岁提高到64岁，并延长劳工领取全额退休金所须提拨款项的时间。

法国民主工会联盟（CFDT）秘书长贝尔杰（Laurent Berger）昨天接受France Inter电台访问时说：「我号召全国所有反对退休金改革的劳工、公民和退休人士挺身而出，大举抗议。总统不能（对示威）充耳不闻。如今有一场庞大的社会运动…必须要有政治回应。」

马克宏去年竞选连任时，把退休金改革计画当作政见主轴。法国内阁表示，这些变革对于防止退休金制度在未来数年陷入赤字来说非常重要。

但法国政府面临国会和人民的激烈反对，根据民调机构Elabe昨天公布的调查结果，全国近2/3受访者支持示威活动。

各大工会警告，今天起，大众运输系统将轮流罢工，有些地区可能陷入瘫痪数周。

匿名消息人士说，警方预期今天全国逾260个地点会有110万到140万人上街抗议。

法国民众自今年1月中旬开始诉诸街头抗议。若今天示威人数真达到140万人左右，将超越这波行动迄今最多人响应的1月31日，根据官方统计，当时有127万人上街。

近期数次示威发生在2月，参与人数较少，但各大工会都认为民众今天将重返街头，因为全国都已结束长达数周的学校假期。

示威行动已于今天凌晨开始，公路资讯服务系统通报，约100名抗议群众于凌晨1时起就封锁法国西部勒恩市（Rennes）的一条国道。

一名法新社摄影师描述现场情况紧张，道路被火焰、家具甚至融化的购物车堵住，约50名镇暴警察在待命。

态度强硬的法国总工会（CGT）在推特（Twitter）发文表示：「在勒恩路上、惹内维耶（Gennevilliers）港口、卢恩（Rouen）圆环、加油站等地，3月7日罢工的守夜行动已经开始了。」

各大工会在今天罢工行动之前就矢言要让全国「动弹不得」。

预料仅有1/5区域火车和高速列车运行，还有一名代表炼油厂员工的工会领袖扬言要让法国经济「垮掉」。学校教师也准备罢工。

法国总理柏纳（Elisabeth Borne）昨晚在法国第5电视台（France 5）节目中说，她尊重人民示威的权利，但工会领袖号召民众打垮经济，这是「不负责任」的说法，主要受害的会是「最弱势」的群体。

法国政府表示，为了在2030年之前让退休金制度摆脱赤字，必须实施改革。其他欧洲国家的退休年龄大多订在65岁以上，法国政府的提案将使法国制度跟上这些国家。

在保持缄默数周之后，马克宏上月说，「没有奇迹般的」解决办法可以保障未来的退休金，「想要维持制度继续运作，就必须工作更长时间」。

工会则认为，拟议中的措施并不公平，早早投入职场的低技术劳工会在累人的劳动中受到重创。

跟据Elabe调查，56%的受访者支持轮流罢工；59%赞成瘫痪国家。

法国国民议会就这项改革法案激烈辩论两周，最终连关于提高退休年龄的表决都没达成。如今轮到参议院讨论这项法案。

参议院昨天开始辩论，一直战到今天凌晨3时多，握有多数席位的右派否决了左翼有关退休金制度资金来源的替代方案。辩论将于下午2时30分重新开始。

马克宏的中间派政府希望在右派帮忙下通过改革法案，避免动用一项有争议的机制，即绕过国会表决、强行通过法案，此举可能会引发更多抗议。

© 2023 AFP