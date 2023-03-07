疑似乌克兰战俘遇害影片疯传 乌军方称已确认身分

（法新社基辅7日电） 乌克兰总统泽伦斯基昨天向全国发表谈话说，根据一段影片，俄军「残忍杀害」了一名乌克兰军人，他誓言将找出凶手。乌克兰方面今天表示，已确认这名遇害乌军的身分。

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影片显示，似乎是乌克兰战俘的一人站在浅沟中抽着菸，当他说出「荣耀归于乌克兰」时遭到射杀。法新社报导，这段影片在社群媒体上广为分享，令观者义愤填膺，乌克兰官员要求调查此事。

被射杀者说出的这句口号昨天已大举登上社群媒体。乌克兰高层官员将此事归咎俄军，并要求讨回公道。

乌克兰军方今天在社群平台Telegram留言说：「根据初步资料，遇害者是第30独立机械化旅的弟兄沙杜拉（Tymofiy Mykolayovych Shadura）。」

留言说，沙杜拉在乌东巴赫姆特市（Bakhmut）附近作战，自2月3日即失踪；并说，「在找回他遗体后，最终证实了他的身分」。

乌克兰方面表示，这名遇害官兵的遗体是在现由俄军控制的地区内寻获。

记者无法独立证实前述影片是何时在何地拍摄，以及影片中的遇害者是否如同乌克兰官员和社群媒体用户所说，是一名乌克兰战俘。

泽伦斯基昨天对全乌发表谈话说，影片显示俄军「残忍杀害了一名乌克兰军人」；并说，「我们会找出凶手」。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）稍早呼吁国际刑事法院，调查影片中的事件。

俄罗斯和乌克兰已多次相互指控，在俄军全面侵乌后的一年中杀害战俘。

© 2023 AFP