美公民在墨西哥遭绑架 2死2生还

（法新社墨西哥市7日电） 3日在墨西哥东北部遭枪手袭击并掳走的4名美国公民，两人已经死亡，另两人生还，并已返回美国。白宫谴责这起绑架案，表示「无法接受」，并誓言将枪手绳之以法。

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墨西哥当局说，生还者有一人受伤。

白宫国安会战略沟通协调官柯比（John Kirby）表示，美国仍在从墨西哥官员处了解绑架案的细节，并向受害者家属致哀。

美国官员日前表示，遭掳的美国人为购买药物前往墨西哥与美国接壤的边境城市马塔摩洛斯（Matamoros），调查人员已在他们驾驶的汽车里发现相关收据。美国联邦调查局（FBI）则提供5万美元奖金，希望民众提供线索，协助找到受害者，并将犯罪者缉捕归案。

FBI在透过美国驻墨西哥大使馆发出的声明中说，4名美国公民3日驾驶一辆挂有美国北卡罗来纳州车牌的白色厢型车，进入塔茅利巴斯州（Tamaulipas）的马塔摩洛斯。

FBI说：「他们进入墨西哥后不久，便遭一群身分不明的枪手开枪，接着被武装分子用另一辆车带离现场。」

调查人员认为，墨西哥毒枭似乎将这些美国人误认成海地的毒品走私分子，还说当局并未发现这4人有任何犯罪纪录。（译者：陈政一）

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