联合国：强震重创 土耳其损失估逾千亿美元

（法新社日内瓦7日电） 联合国今天说，上个月发生在土耳其和叙利亚边界地区的毁灭性地震造成的损失，估计仅土耳其就超过1000亿美元。

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联合国开发计画署（UNDP）土耳其代表文顿（Louisa Vinton）在土耳其加济安泰普省（Gaziantep）透过视讯告诉媒体：「显然光灾损就超过1000亿美元。」她说，此外还有（灾后）复原的费用。

2月6日发生的规模7.8强震及其余震，在土耳其造成4万5000多人丧生，在邻国叙利亚夺走了5000条人命。

世界银行（World Bank）上周估计，这场强震在土耳其造成的灾损超过340亿美元，而灾后重建费用可能是这个金额的2倍。

但文顿说，土耳其政府在联合国开发计画署、世界银行和欧盟的支持下，算出的损失金额要高得多。

她说，虽然是初步的（数字），但「从目前的计算中可以清楚地看到，政府所提出，并得到3个国际伙伴支持的损失金额将超过1000亿美元」。

她说，估算完成后将成为下周在布鲁塞尔举行的复原和重建捐助者会议讨论的基础。

她说，包括建设更完善和更环保永续基础设施在内的复原重建费用，「显然将超过这个金额」。

© 2023 AFP