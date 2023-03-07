西班牙餐厅失窃葡萄酒值5千多万 雌雄大盗将入狱

（法新社马德里6日电） 西班牙法院今天判处一对男女入狱，罪名是他们从一家酒店的餐厅偷走价值超过160万欧元（约新台币5228万元）的45瓶葡萄酒，警方称之为一起「精心策划」的盗窃案。

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西班牙西南部加塞勒斯（Caceres）的中庭酒店（Atrio hotel）2021年10月被偷走一批葡萄酒，其中一瓶价值35万欧元的1806年滴金酒庄（Chateau D'Yquem）葡萄酒受到全球瞩目。

卡塞雷斯法院裁定这对男女的强行进入窃盗罪罪名成立，判处女子4年徒刑、男子4年半徒刑。

法院并且判决两人对酒店赔偿75万3454欧元。他们于2022年7月在克罗埃西亚被捕。

根据西班牙媒体报导，法院指出，这名女子是前墨西哥选美皇后，她使用假的瑞士护照入住饭店。两人在酒店的米其林三星餐厅用餐，并且参观了酒店着名的酒窖后回房。

根据法院判决书，这名女子在凌晨2时致电柜台，要求当时「唯一值班员工」给她做一份沙拉。

这名员工最初拒绝这项请求，因为柜台只有他一人，而且两人已经享用过14道特色菜肴。但在女子坚持下，这名员工最后还是同意。

当员工准备沙拉时，男子溜进柜台偷走他以为可以进入酒窖的一把电子钥匙，结果这不是钥匙。

男子从酒窖外头打电话给女子，要她继续设法转移前台接待员的注意。她因此多点了一份甜点。

法庭表示：「被告回到接待柜台，从一个盒子里取走27号万能钥匙，并用钥匙打开酒窖，从那里拿走45瓶葡萄酒。」

报导指出，拥有罗马尼亚和荷兰公民身分的这名男子在前台接待员返回岗位之前，用背包和两个大袋子将葡萄酒带回房间。

两人被捕后，西班牙国家警察曾在声明中表示，他们「精心策划」这场窃盗，动手前还3度造访这间餐厅。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

© 2023 AFP