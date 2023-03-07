遭抗议群众包围追打 秘鲁军人跳河逃生6人溺毙

（法新社利马6日电） 秘鲁国防部今天表示，有6名军人在南部逃离抗议群众追打时，跳进冰冷的河水里溺毙。

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秘鲁国防部宣布有6名军人死亡。获救的军人说，他们5日在普诺区（Puno）伊拉韦市（Ilave）的反总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）政府示威活动上，遭手持弹弓与木棍的抗议群众攻击。

去年12月，时任总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）在试图解散国会并透过政令实施统治后，遭到罢黜与逮捕，之后秘鲁爆发第一起示威活动，接着普诺成了抗议活动频发的中心。

他的支持者要求博鲁阿尔特辞职、再度举行选举、制定新宪法与解散国会。

根据秘鲁人权监察组织，自此之后的冲突中，共有50多人死亡与1300多人受伤，其中有近一半是安全部队成员。

这些军人的遗体今天从伊拉韦河（Ilave River）打捞上岸。伊拉韦河是的的喀喀湖（Lake Titicaca）的支流。的的喀喀湖位于秘鲁与波利维亚的交界处。

根据秘鲁国防部发布的影片，一名逃脱的军人说，他与他的同袍「必须渡过伊拉韦河…因为我们无处可逃」。

他与十几名军人坐在一起受访，身上都包着毛毯。他说：「有800到900人包围我们，开始朝我们丢掷石头。民众骂我们贪腐、是谋杀犯。」

这名军人说，大家手牵着手试图形成人链渡河，但「河流把我们带走…有些军人开始溺水身亡」。

普诺一个健康照护团体5日说，当地民众把军人从河中救起后，他们照料了5名有失温症的军人。

53岁的卡斯蒂约因为遭控数项贪污罪名接受调查，遭法官裁定审前羁押18个月，现在遭监禁在利马（Lima）。

这些示威活动是由秘鲁南部贫困的原住民发起，由于卡斯蒂约出身贫寒、也有原住民血统，他们视卡斯蒂约为对抗贫穷、种族主义与不平等的盟友。

© 2023 AFP