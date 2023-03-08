中国人权问题令人关切 联合国要北京采取行动

（法新社日内瓦7日电） 联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）今天要求北京采取行动，以应外界对中国新疆省人权问题的「严重关切」。

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法新社报导，自前联合国人权高专巴舍莱（Michelle Bachelet）发布报告说，中国在新疆的行为可能构成危害人类罪后，图克就一直面临来自西方国家和人权组织施压，要求其对新疆议题采取坚定立场。

图克在本届联合国人权理事会（U.N. Human Rights Council）会议的演说中指出，联合国对新疆维吾尔人和西藏人等少数族群受到的保护深为关切。

他表示：「针对中国方面，我们已开辟一系列与众多参与者沟通的管道，以跟进各种不同的人权议题。」

图克说：「我的办公室在新疆地区记录下许多令人严重关切的事项，特别是大规模任意拘留和持续的家人离散，并已提出需要具体跟进的重要建议。」

此外，图克也对香港2020年实施影响深远的港区国安法感到不安。在香港爆发大规模、且通常是暴力的亲民主示威活动后上路的港区国安法旨在消除异议。

这是图克去年10月接任联合国人权事务高级专员以来，首次在日内瓦的人权理事会发表例行演说。

巴舍莱在任期于去年8月31日届满前13分钟，发布外界等待已久的新疆人权报告。

这份报告详述一连串侵犯维吾尔族和其他穆斯林少数族群人权的行径，凸显对普遍酷刑、任意拘留和「侵犯宗教和生殖权利」等「可信」指控。

北京强烈反驳这些指控，坚称是在当地开办职业训练中心，以打击极端主义。

去年10月，以美国为首的西方国家寻求在人权理事会举行一场有关新疆报告的辩论。

但在中国大力游说下，人权理事会47个成员国的表决结果是19国反对、17国赞成，另有11国弃权。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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