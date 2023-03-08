乌克兰战俘遇害影片疯传 联合国认为内容真实可信

（法新社日内瓦8日电） 社群媒体上疯传一名被俘虏乌克兰军人遭到俄罗斯士兵处决的影片。联合国今天指出，相关内容可能是真实的。

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影片内容似乎显示，一名被俘的乌克兰战士站在浅沟中抽着菸，当他说出「荣耀归于乌克兰」时遭以自动武器射杀多枪。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）发言人告诉法新社：「我们知悉上传社群媒体的这段影片，内容显示一名丧失战斗力的乌克兰士兵看起来遭到俄罗斯武装部队处决。根据初步检视，我们相信这段影片可能真实可信。」

「自从俄罗斯于一年前对乌克兰进行武装攻击以来，人权事务高级专员公署就记录到为数众多违反战俘相关国际人道法，包括对俄罗斯和乌克兰战俘即决处决。」

「必须对所有相关指控展开公正而且有效的调查，并且对应负责任者究责。」

乌克兰矢言对这起杀害事件进行报复。基辅官员归咎俄军，并且要求国际刑事法院（International Criminal Court）展开调查。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）昨天表示，俄罗斯对乌克兰战争造成的毁灭规模将会危害好几代人的权利。他说这是对第二次世界大战后出现的普世人权观念的「背叛」。

图克在联合国人权理事会（UNHRC）致词指出：「乌克兰战争已经导致平民死伤，毁灭程度令人震惊…未来数个世代乌克兰人的权利将会蒙受其害。」

图克定31日针对乌克兰战争发表进一步讲话。

© 2023 AFP