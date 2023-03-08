以色列约旦河西岸突袭 杀害6巴勒斯坦人

（法新社约旦河西岸哲宁7日电） 以色列军队今天在哲宁（Jenin）杀害6名巴勒斯坦人，包括1名被控杀害两名以国民众的激进分子，这是暴力激增的约旦河西岸占领区最新一起突袭行动。

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巴勒斯坦卫生部表示有6名男子丧生，其中1人49岁，其余皆20几岁。这场冲突中，以色列士兵在猛烈的枪声中发射肩射式火箭弹。

巴勒斯坦新闻机构瓦法社（WAFA）报导指出，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的发言人鲁代纳（Nabil Abu Rudeina）表示，在哲宁（Jenin）难民营动用火箭弹，是「全面开战」之举。

目击者表示，以色列军队进入难民营并包围一间房舍时遭遇反击。军队通报说，有人朝军人投掷「爆裂物和石块」。

法新社的摄影记者看到浓烟从建筑物中窜出。

难民营中的哲宁敢死队（The Jenin Brigade）在通讯软体Telegram上表示，他们的枪手与以色列部队发生了「暴力冲突」。

丧生的巴勒斯坦人当中，49岁的卡尔沙（Abdel Fatah Hussein Khroushah）是以色列军方口中隶属伊斯兰激进团体哈玛斯（Hamas）的「恐部分子」，被控于2月26日在巴勒斯坦城镇哈瓦拉（Hawara）杀害两名以色列屯垦者。

巴勒斯坦卫生部表示，今天的突袭行动造成至少26名巴勒斯坦人受伤，其中3人伤重。以色列军方表示，他们两名士兵受到轻伤。

© 2023 AFP