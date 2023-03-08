俄罗斯：西方媒体报导北溪管线遭破坏 是为了转移注意力

（法新社斯德哥尔摩8日电） 克里姆林宫今天表示，西方媒体关于北溪天然气管道爆炸的报导是为了转移注意力，而俄罗斯对美国官员可以在没有调查的情况下，就对攻击事件做出任何假设感到困惑。

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纽约时报昨天报导，美国官员检视的新情报显示，俄罗斯与德国之间的北溪天然气管线遭炸毁，是一个支持乌克兰的团体所为。

根据纽约时报，美国官员没有见到证据表明乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）涉入此事，也没有指明情报来源或所涉组织。

根据纽约时报，这项情报显示，这些破坏分子是「俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的反对者」。

根据俄罗斯新闻社（RIA Novosti），克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「显然策划这次攻击的人想要转移注意力，这很明显是一项配合得宜的媒体宣传攻势。」

培斯科夫还说：「这整件事不仅不寻常，还明显是桩骇人听闻的罪行。」

俄罗斯表示，自己被排除在瑞典、丹麦和德国当局进行的调查行动之外，而且这些调查未将此事归咎于任何一个国家或行为者。

© 2023 AFP