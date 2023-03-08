俄若夺巴赫姆特 泽伦斯基：将长驱直入乌东

（法新社基辅8日电） 在接受美国媒体访问时，乌克兰总统泽伦斯基表示，若遭包围的巴赫姆特（Bakhmut）被俄罗斯军队攻占，等于被打通了一条直通乌东的「大路」。

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在一段预定于今天在美国播出的访问中，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）告诉美国有线电视新闻网（CNN）主播布利泽（Wolf Blitzer）：「我们知道，在得到巴赫姆特后，他们便可长驱直入。他们可以去克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉夫扬斯克（Sloviansk）。对俄军来说，从巴赫姆特去乌东顿内茨克（Donetsk）州的其他城镇，将轻而易举 。」

俄罗斯部队矢言要拿下乌克兰东部的巴赫姆特，那将是激战数月的象徵性战利品，也被视为持续进攻、深入乌克兰的前兆。

巴赫姆特是战前有8万人口，生产盐矿的小镇。在当地的战事，是俄罗斯入侵乌克兰1年多来，最冗长、最血腥的一战。俄国的侵略毁了乌国大片土地，并使数以百万计的乌国人民流离失所。

俄罗斯看起来有意不计一切代价，要拿下巴赫姆特。

俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）昨天告诉军方官员：「夺取（巴赫姆特）将有利于发动进一步攻击行动，进逼乌克兰武装部队（Armed Forces of Ukraine）的防线。」

泽伦斯基告诉CNN，他的武装部队将坚守巴赫姆特。

他说：「我昨天透过网路和其他方式，和参谋长及军事指挥官开会。他们都表示，我们必须坚守巴赫姆特。」

「当然，我们得考量我军可能付出的生命代价，但我们必须竭尽所能。同时，我们正在取得武器、物资，我们的部队正为反攻做好准备。」

© 2023 AFP