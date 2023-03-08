北溪管线遭破坏 乌克兰防长：不是我们做的

（法新社斯德哥尔摩8日电） 乌克兰国防部长列兹尼科夫今天表示，乌克兰政府没有涉入去年炸毁波罗的海北溪（Nord Stream）天然气管线的破坏行动。

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纽约时报昨天报导，美国官员检视的新情报显示，俄罗斯与德国之间的北溪天然气管线遭炸毁，是一个支持乌克兰的团体所为。列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）在斯德哥尔摩与欧盟国防部长会晤之前告诉记者说：「不是我们做的。」

根据纽约时报，美国官员没有见到证据表明乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）涉入此事，也没有指明情报来源或所涉组织。

但这次攻击严重损害俄罗斯透过向西欧出售天然气赚取数十亿美元的能力，从而使乌克兰受益。此事还引发能源价格飙涨，给乌克兰主要盟友带来压力，尤其是德国。

根据纽约时报，这项情报显示，这些破坏分子是「俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的反对者」。

乌克兰总统顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天透过推特表示：「乌克兰与波罗的海的事故无关，也没有关于『亲乌克兰破坏组织』的讯息。」

© 2023 AFP