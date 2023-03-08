北约：乌东巴赫姆特未来数日恐陷落俄军之手

（法新社斯德哥尔摩8日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天警告，乌克兰东部受到战火严重破坏的城市巴赫姆特（Bakhmut）经数月激战后，未来数日恐陷落俄军手中。

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史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在瑞典斯德哥尔摩出席欧洲联盟（EU）国防部长会议的空档告诉记者：「我们眼看俄罗斯出动了更多部队和更多武力，也发现俄军企图以数量来弥补质量的不足」。

「他们死伤惨重，但另一方面，我们无法排除巴赫姆特在未来数天最终陷落的可能性。」 北约支持乌克兰，史托腾柏格坚称：「一样重要的是必须强调，陷落并不必然代表战事已届临转捩点」。

他说：「这只凸显，我们不应低估俄罗斯，我们必须继续提供乌克兰支持。」

俄罗斯瓦格纳（Wagner）佣兵组织今天宣称，已攻占巴赫姆特东区。俄、乌两军在这座工业城市已激战多月。

在史托腾柏格作此宣布之前，乌克兰总统泽伦斯基曾警告，巴赫姆特若是陷落，俄军将取得进一步深入进攻乌克兰的「通途大道」。

欧盟各国国防部长正集会商讨增加国防生产并将弹药紧急运交乌克兰的计画，因为乌克兰每天都消耗数千发炮弹。

史托腾柏格说：「现在这已经成了消耗战，也就是后勤战。」

© 2023 AFP