反外国代理人法案 乔治亚民众示威与警冲突

（法新社乔治亚首都特比利西7日电） 乔治亚数以千计示威者今天走上首都特比利西（Tbilisi）街头，反对一项备受争议的「外国代理人」法案，警方动用催泪瓦斯和水炮驱散示威群众。

广告 继续浏览后续

电视画面显示，一名示威者朝镇暴警察拉起的封锁线丢掷汽油弹，抗议这项要求与外国有联系的媒体和非政府组织必须登记注册的法律。

乔治亚议员提出的「外国代理人」法案，让人想起俄罗斯用来镇压异议的法律。乔治亚国会议员今天稍早对这项立法草案表达初步支持后，民众群起上街示威。

2012年，俄罗斯通过一项法律，允许当局对非政府组织、媒体机构等被视为「外国代理人」的机构采取行动。

近几年来，乔治亚因民主倒退而招致愈来愈多国际批评，特比利西当局与欧盟关系也受到严重损害。

乔治亚总统佐拉比契维利（Salome Zourabichvili）对示威者表达支持，矢言将否决这项立法。

正在美国进行访问的佐拉比契维利在影片中说：「我和你们站在同一阵线，因为你们今天代表自由的乔治亚，乔治亚在欧洲可见其未来，我们不会让任何人偷走这个未来。没有人有权剥夺你们的未来。」

美国驻乔治亚大使馆称这是一项「受克里姆林宫启发」的法案，并表示这不符合乔治亚加入欧盟的愿景。

大使馆声明说，「今天是乔治亚民主黑暗的一天」，还说这项法案引发各界质疑「（乔治亚）执政党对欧洲－大西洋整合的承诺」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2023 AFP