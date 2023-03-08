反年金改革计画 法国逾百万人上街抗议

（法新社巴黎7日电） 法国逾百万示威者今天再度走上街头，抗议总统马克宏（Emmanuel Macron）将退休年龄延长至64岁的年金改革计画，这场全国罢工行动严重影响交通运输与学校。

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警方在巴黎动用催泪瓦斯，西部城市南特（Nantes）也发生了小规模冲突，不过全国各地260多场工会组织的集会大多和平举行。

工会领袖先前矢言，要在今年一连串罢工行动中规模最大的一天，让法国「陷入瘫痪」，但主要城市街道的繁忙程度证明这项目标遥不可及。

然而，只有1/5的区域列车和高速列车正常运行，巴黎地铁系统的服务时间也非常有限。在清洁人员罢工后，巴黎街头垃圾开始堆积。

在巴黎率领集会的法国民主工会联盟（CFDT）秘书长贝尔杰（Laurent Berger）说：「当这么多人走上街头，当他们在解释和推行改革时遇到这么多困难，政府必须加以思量。」

内政部表示，有128万人在全国各地游行，成为法国数十年来规模最大的抗议活动之一，规模略高于1月31日的上一轮示威活动。

法国总工会（CGT）则说，示威人数达350万人。

尽管如此，今天的示威抗议似乎不太可能影响马克宏的决定。45岁的马克宏自2017年上台以来便一直提倡年金改革，以防退休金制度在未来数十年陷入赤字。

分析人士认为，中间派路线的马克宏决心继续推进这项计画，法国国会预计最快于下周对立法草案进行表决。

工会今晚呼吁与马克宏召开紧急会议，但也宣布将采取更多行动，包括11日举行新的示威抗议。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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