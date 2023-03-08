想堕胎遭拒 德州妇女提告

（法新社奥斯汀7日电） 祖拉夫斯基的羊水在她怀孕17周时就破了，这对胎儿来说太早，但德州医生最初拒绝终止她的妊娠，导致她因感染住进加护病房，最终失去输卵管。

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35岁的她说：「我无法用言语形容，等着失去自己的生命、孩子的生命或是两者生命的创伤和绝望。」

祖拉夫斯基（Amanda Zurawski）和几名尽管有重大健康并发症却被拒绝堕胎的女性，对保守的德州提告。她们今天表达伤痛和创伤，寻求当局厘清相关新法。

根据代表她们的生育自主权中心（Center for Reproductive Rights），这起于昨晚提出的诉讼，是自美国最高法院去年6月推翻堕胎权保障以来，被拒绝终止妊娠的女性首次提起此类诉讼。

副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天发布声明表示支持。

这些女性想怀孕到足月，但产检时发现她们的胎儿不能存活。她们在诉讼中声称，尽管有出血和感染风险，但他们的医生拒绝进行堕胎。

在祖拉夫斯基的案例中，医生最终在3天后进行了人工流产，当时她出现感染，不得不切除其中一条输卵管。

祖拉夫斯基表示：「我必须堕胎来保护我的生命，保护我梦想拥有、希望我未来仍可拥有的婴儿的生命。」

这些女性把医师拒绝堕胎，归咎于德州禁止堕胎的各种法律，其中一条规定，违反禁令的医生将被判处最高99年徒刑。

这些法律允许在医疗紧急情况时有限的例外情况，例如母亲面临死亡或严重残疾的威胁，但原告称这些法律过于含糊，要求法院「厘清例外情况的范围」。

© 2023 AFP