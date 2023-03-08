欧盟防长将商议紧急供应乌克兰炮弹

（法新社斯德哥尔摩8日电） 欧洲联盟（EU）各国国防部长今天将商讨搜寻库存的计画，以期将价值10亿欧元的弹药紧急送交乌克兰，同时计画下达联合订单采购更多炮弹，以确保对乌克兰的供应不绝。

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支持乌克兰的西方国家警告，乌国155公厘炮弹极为短缺，因为乌军为对抗俄军日益耗损的攻势，每天都要发射数千枚此型炮弹。

欧盟国家国防部长在瑞典斯德哥尔摩（Stockholm）会见乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）时，将讨论一个三管齐下的作法，以满足乌军眼前需求，也能强化欧洲比较长期的国防工业。

计画的第一部分一如欧盟外交决策单位所阐述，打算动用欧盟10亿欧元经费，在数周时间内将各国库存的炮弹送往基辅。

官员表示，他们确信各国现仍库存中的155公厘炮弹足够，不会因为提供乌克兰部分炮弹而过分削弱自身防务。欧盟各国防长可望在开会期间，说明详细状况。

计画第2部分是将欧盟和乌克兰的需求综合考量，以一起下达庞大订单，来激励生产商扩大产能。这对欧盟27国而言是个重要转变，因为俄乌战争已使欧盟在防务上加速采取一致行动。

欧盟官员表示，为满足乌克兰需求，可能会动支欧盟共同基金中的另一笔10亿欧元资金。爱沙尼亚最初建议，动支40亿欧元来为乌克兰采购100万发炮弹，同时为欧盟注入更多资金。

爱沙尼亚国防部高层官员罗尔（Madis Roll）告诉记者：「根据乌克兰需求，他们每个月至少需要35万发155公厘炮弹，因此爱沙尼亚提出倡议，共同为乌克兰采购至少100万发155公厘炮弹，这绝对是乌克兰最起码的需要。」

© 2023 AFP