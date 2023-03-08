瑞典芬兰申请入会 北约秘书长：有进展

（法新社斯德哥尔摩7日电） 瑞典与芬兰加入北大西洋公约组织（NATO）申请案，土耳其将在9日与两国重启谈判。北约秘书长史托腾柏格今天表示，他看到两国停滞的申请案有了些许「进展」。

广告 继续浏览后续

芬兰和瑞典入会须经北约30个会员国国会正式批准，目前还有土耳其和匈牙利2国尚未批准。

包括在土耳其驻斯德哥尔摩大使馆外焚烧可兰经等抗议之后，安卡拉愤怒暂停与瑞典和芬兰的谈判。

土耳其2月宣布新一轮会谈，将于9日在布鲁塞尔的北约总部举行。

史托腾柏格（Jens Stoltenberg）造访瑞典时坚称，让会籍定案是「首要任务」。他在与瑞典总理合开的记者会上说，「我们正在取得进展」。

史托腾柏格表示，斯德哥尔摩「已经递交」去年与土耳其签署、目的是为加入北约铺平道路的协议，「现在是完成批准程序的时候了」。

外交部官员出席了前两轮北约三方会谈，重点讨论土耳其要求的具体清单，其中包括驱逐数十名主要是库尔族的嫌疑人。

土耳其提出了在不让瑞典申请通过下、接受芬兰的可能性。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）即将进入势均力敌的总统选举，试图激起民族主义基本盘之际，对瑞典的态度坚不妥协。

史托腾柏格说，他也预期匈牙利国会「很快」完成批准申请的过程。

© 2023 AFP